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11:46, 24 февраля 2023Мир

Польша назвала новый пакет санкций против России слишком слабым

RFM: польский дипломат назвал 10-й пакет санкций ЕС против России слишком слабым

Фото: Unsplash

Десятый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России слишком слабый, Варшава требует более жестких решений. Об этом сообщает радиостанция RFM со ссылкой на неназванного высокопоставленного польского дипломата.

По его словам, Польша намерена заблокировать новый пакет санкций и продолжить переговоры по его ужесточению. Предположительной датой этого решения дипломат назвал пятницу, 24 февраля.

«Окончательное решение сегодня примет премьер-министр Матеуш Моравецкий. (...) Правда в том, что это немцы при поддержке итальянцев смягчают их введением исключений, и мы не можем с этим согласиться», — сказал представитель МИД.

23 февраля стало известно, что ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России. Между странами-участницами организации остается ряд нерешенных вопросов.

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Алевтина Запольская
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