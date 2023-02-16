Страны Европы сообщили об отказе от российского угля и сокращении импорта нефти

Еврокомиссар Симсон: Евросоюз прекратил закупки угля из РФ и сократил на 90% импорт нефти

Евросоюз прекратил закупки российского угля и сократил на 90 процентов импорт нефти. Об отказе сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, ее слова приводит РИА Новости. Также она напомнила о снижении поставок газа по трубопроводам.

В декабре начал действовать запрет на импорт определенной нефти, а в феврале — нефтепродуктов из РФ.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предположил, что доход России от продажи энергоресурсов из-за санкций может сократиться на 300 миллионов евро в день. По данным хельсинского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), ограничение цен на российскую нефть обходится Москве в 160 миллионов евро в день. Ожидается, что упущенная выгода вырастет до 280 миллионов долларов в день, поскольку с 5 февраля ограничения распространились и на нефтепродукты.

При этом закупки российской нефти активно наращивает Китай. Как писало агентство Bloomberg, в КНР идут как минимум три супертанкера с российской нефтью марки Urals, которая куплена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. и CNOOC. Sinopec. По мнению аналитиков, они могут увеличить закупки главного экспортного сорта Urals в ближайшие месяцы. По оценке Минфина, в период с 15 января по 14 февраля средняя цена барреля Urals составила 50,51 доллара.