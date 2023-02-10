Bloomberg: Китай увеличил закупки российской нефти

Китай нарастил закупки нефти из России, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные компании Energy Aspects.

В КНР идут как минимум три супертанкера с российской нефтью марки Urals, которая куплена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. и CNOOC. Sinopec. По мнению аналитиков, они могут увеличить закупки Urals в ближайшие месяцы. По данным Energy Aspects, китайское правительство готово разрешить большему количеству крупных компаний закупать российскую нефть.

Ежедневный импорт нефти Китаем из России может вырасти на 500 000 баррелей в этом году, примерно до 2,2 миллиона баррелей или даже до 2,5 миллиона, прогнозируют эксперты.

Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай в 2022 году, поставив 86,25 миллиона тонн сырья (1,72 миллиона баррелей в сутки). На первом месте оказалась Саудовская Аравия. Главный конкурент России на этом рынке поставил 87,49 миллиона тонн нефти в Китай. При этом КНР купила на восемь процентов больше российского сырья по сравнению с 2021 годом.