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07:49, 10 февраля 2023Экономика

Китай увеличил закупки российской нефти

Bloomberg: Китай увеличил закупки российской нефти

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Китай нарастил закупки нефти из России, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные компании Energy Aspects.

В КНР идут как минимум три супертанкера с российской нефтью марки Urals, которая куплена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. и CNOOC. Sinopec. По мнению аналитиков, они могут увеличить закупки Urals в ближайшие месяцы. По данным Energy Aspects, китайское правительство готово разрешить большему количеству крупных компаний закупать российскую нефть.

Brent от TradingView

Ежедневный импорт нефти Китаем из России может вырасти на 500 000 баррелей в этом году, примерно до 2,2 миллиона баррелей или даже до 2,5 миллиона, прогнозируют эксперты.

Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай в 2022 году, поставив 86,25 миллиона тонн сырья (1,72 миллиона баррелей в сутки). На первом месте оказалась Саудовская Аравия. Главный конкурент России на этом рынке поставил 87,49 миллиона тонн нефти в Китай. При этом КНР купила на восемь процентов больше российского сырья по сравнению с 2021 годом.

Платон Щукин
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