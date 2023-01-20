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11:50, 20 января 2023Экономика

Назван главный конкурент России на нефтяном рынке Китая

Reuters: Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай после Саудовской Аравии

Фото: Ali Jarekji / Reuters

Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай в 2022 году, поставив 86,25 миллиона тонн сырья (1,72 миллиона баррелей в сутки). На первом месте названа Саудовская Аравия, пишет Reuters со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Главный конкурент России на этом рынке поставил 87,49 миллиона тонн нефти в Китай. При этом КНР купила на восемь процентов больше российского сырья по сравнению с 2021 годом, а объемы поставок в декабре увеличились до 1,52 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Brent от TradingView

Экспорт Малайзии достиг 35,68 миллиона тонн, взлетев в два раза по сравнению с 2021 годом, а США экспортировали на 31 процент меньше сырья (7,89 миллиона тонн нефти).

Также сообщается, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в 2022 году увеличились на 43,9 процента, до 6,5 миллиона тонн. В стоимостном выражении импорт вырос в 2,4 раза, до 6,74 миллиарда долларов. Главным поставщиком топлива в КНР была Австралия, далее идут Катар, Малайзия, Россия, Индонезия и США.

Поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться еще на треть, до 70 миллиардов кубометров или ниже, заявил ранее заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

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Платон Щукин
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