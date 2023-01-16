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11:37, 16 января 2023Экономика

«Газпрому» предсказали потерю еще трети поставок за рубеж

Эксперт Колобанов предсказал падение экспорта «Газпрома» на треть, до 70 млрд кубометров

Фото: Shutterstock

Поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться еще на треть, до 70 миллиардов кубометров или ниже, предсказал в комментарии РИА Новости заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

В 2022 году экспорт «Газпрома», обладающего монополией на поставки по газопроводам, составил 100,9 миллиарда кубометров, что в полтора раза ниже уровня 2021 года и в два раза меньше исторического максимума, который превышал 200 миллиардов кубометров. В абсолютных числах в 2022 году продажи упали ниже уровня 1990 года. Причиной такой динамики стало резкое сокращение поставок в Европу.

Согласно таможенным данным стран-импортеров (в России соответствующая статистика засекречена), европейским потребителям «Газпром» поставил за год 64 миллиарда кубометров, в Турцию — 13 миллиардов, а в Китай — около 16 миллиардов.

В текущем году Китай должен получить порядка 23-24 миллиардов кубометров газа (плюс 7-8 миллиардов кубометров в годовом выражении), в Турцию по «Голубому потоку» пойдет не более 16 миллиардов кубометров (при условии полной нагрузки, в 2022-м она составляла 80 процентов). По оценке Колобанова, Европа купит не более 30 миллиардов кубометров, и это только если транзит через Украину сохранится в нынешних масштабах. Запуск остановленного газопровода «Ямал — Европа» или ремонт взорванного «Северного потока» выглядят, отметил он, не слишком реальным по политическим причинам.

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Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что по итогам 2022 года добыча газа в России упадет на 18-20 процентов, в абсолютных числах добыт будет 671 миллиард кубометров.

Несмотря на продолжающееся снижение экспорта, в текущем году «Газпром» должен будет выплачивать в бюджет 50 миллиардов рублей каждый месяц в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в дополнение к остальным налогам. Такое решение принято правительством для снижения дефицита бюджета, который в соответствии с прогнозом должен составить три триллиона рублей.

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Платон Щукин
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