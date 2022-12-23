В России признали падение добычи газа на 18-20 процентов

Вице-премьер Новак сообщил о падении добычи газа в России на 18-20 процентов

По итогам 2022 года добыча газа в России упадет на 18-20 процентов, однако в абсолютных числах добыт будет 671 миллиард кубометров, что тоже является большим объемом. Такие цифры в интервью телеканалу «Россия 24» назвал вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

Он признал, что сокращение добычи напрямую связано с падением потребления российского газа в Европе. За год «Газпром» лишился сразу двух маршрутов — газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток», причем второй был разрушен взрывом.

На внутренний рынок отправлено порядка 470 миллиардов кубометров газа, остальное ушло на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в форме сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее «Газпром» отчитался об ускорении падения экспорта. По состоянию на середину декабря поставки в страны дальнего зарубежья сократились на 45,1 процента, до 97,8 миллиарда кубометров (минус 80,2 миллиарда кубометров), хотя еще на 1 декабря снижение экспорта составляло 44,5 процента.

Из этих цифр следует, что рост поставок в Китай, о которых, не приводя точных значений, регулярно сообщает компания, не может компенсировать объемы, выпавшие с европейского рынка.

Тем временем на фоне установившейся в Европе теплой погоды биржевые цены на газ вновь опустились на уровень тысячи долларов за тысячу кубометров. Несмотря на эти цифры Евросоюз 21 декабря утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров по текущему курсу).