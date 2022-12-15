«Газпром» сообщил об ускорившемся падении экспорта

«Газпром» сообщил об ускорении падения экспорта в страны дальнего зарубежья

По итогам одиннадцати с половиной месяцев 2022 года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья упал на 45,1 процента, до 97,8 миллиарда кубометров (минус 80,2 миллиарда кубометров). Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Ранее «Газпром» отмечал, что по состоянию на 1 декабря снижение экспорта составляло 44,5 процента, то есть падение ускорилось. При этом на внутреннем рынке наблюдается обратная динамика — за две недели отставание в поставках потребителям сократилось с 5,7 процента до 5,2 процента.

С 1 по 9 декабря на фоне низких температур «Газпром» отправил российским потребителям рекордный для аналогичных дат объем газа. Максимум был достигнут 7 декабря — 1605,2 миллиона кубометров.

Компания традиционно объявила о росте поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», однако не привела конкретных цифр, позволяющих судить о динамике.

Падение экспорта в страны дальнего зарубежья связано с радикальным снижением поставок топлива в Европу. После остановки газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток» прокачка в европейском направлении идет только по одной нитке газопровода «Турецкий поток» и через украинскую газотранспортную систему.

Руководство Евросоюза не ожидает увеличения закупок российского газа в ближайшие годы. Обеспеченность газом на этот зимний период в регионе уже гарантирована, а проблемы следующего отопительного сезона ЕС намерен решать за счет альтернативных источников энергии и закупок сжиженного природного газа.