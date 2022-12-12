В Европе заявили о гарантированном обеспечении газом этой зимой

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала гарантированным обеспечение Европы газом этой зимой

Евросоюз в вопросе обеспеченности природным газом уже обезопасил себя на текущую зиму, угрозы энергобезопасности больше нет. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Наши хранилища заполнены более чем на 90 процентов, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано», — подчеркнула она.

Главной проблемой она назвала обеспеченность региона газом на следующий отопительный сезон. В перспективе Европа может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров газа, то есть менее десяти процентов от общего потребления. В такой оценке она сослалась на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Для того чтобы справиться с проблемой, указала фон дер Ляйен, странам Европы необходимо как можно скорее передать Брюсселю полномочия для совместных закупок. Тогда запустить их удастся к концу марта, что снизит угрозу дефицита топлива следующей зимой.

Проект совместных закупок предполагает, что через такой механизм можно будет приобрести до 15 процентов всего необходимого региону топлива. При этом газ должен быть не российским. Запрета на покупку последнего не предусмотрено, но только в индивидуальном порядке.

Цены на газ в Европе существенно выросли в начале декабря из-за похолодания и задержки с возобновлением работы крупного завода по сжижению газа в США Freeport LNG. Однако в начале новой недели они вернулись на уровень 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.