Цены на газ в Европе выросли на 11 процентов на торгах 1 декабря

Цены на газ в Европе растут в ходе торгов 1 декабря. Стоимость январских фьючерсов на TTF достигает 1650 долларов за тысячу кубометров, прибавляя 11 процентов к закрытию предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи ICE.

Топливо дорожает на фоне начала отопительного сезона и зимнего похолодания в регионе: в северных частях Европы ожидаются низкие температуры. Сократилась также генерация ветряных электростанций.

При этом цены остаются ниже фиксировавшихся в прошлые месяцы исторических максимумов, а странам удалось добиться успехов в заполнении газовых хранилищ. Специалисты ожидают, что Европе, вероятно, удастся избежать дефицита топлива.

По прогнозам, к концу отопительного сезона в хранилищах ЕС останется треть газа, что позволит странам региона успеть нарастить запасы до необходимого уровня, чтобы пережить и следующую зиму.