Шансы Европы пережить зиму оценили

Bloomberg: Европа избежит нехватки газа этой и следующей зимой из-за теплой погоды

У Европы много шансов избежать нехватки газа этой и следующей зимой из-за теплой погоды, установившейся в регионе в последние недели, пишет Bloomberg со ссылкой на оценку главного исполнительного директора нефтетрейдера Trafigura Джереми Вейра.

Еще одним фактором, который позволит Европе пережить энергокризис зимой, станет стабильность поставок российского газа через Украину. При этом к концу отопительного сезона в хранилищах ЕС останется треть газа, что позволит странам региона успеть нарастить запасы до необходимого уровня, чтобы пережить и следующую зиму.

По словам Вейра, зима 2023-2024 годов вызывала большое беспокойство в Европе, но теперь проблем может стать меньше. «Мы очень беспокоились о ценах на энергоносители, но теперь это беспокойство уменьшилось», — сказал глава Trafigura.

Тем не менее «Газпром» может сократить поставки в Европу после заявления компании о том, что часть поставляемого в Молдавию газа оседает на Украине. Представители европейских правительств и коммунальных служб предупредили, что следующей зимой ожидается пик энергетического кризиса, и ЕС наверняка столкнется с нехваткой газа, отмечает Bloomberg.

23 ноября сообщалось, что Европа начала тратить запасы из ПХГ в два раза интенсивнее обычного на фоне первых холодов. Ранее стоимость газа в регионе постепенно падала с пиковых значений в три тысячи долларов за тысячу кубометров в августе. На это повлияли теплая погода и высокий уровень заполненности газовых хранилищ в регионе.

