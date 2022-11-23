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10:48, 23 ноября 2022Экономика

Европа начала тратить запасы газа из хранилищ в два раза интенсивнее обычного

«Интерфакс»: Европа начала тратить запасы из ПХГ в два раза интенсивнее обычного

Фото: Phil Noble / Reuters

Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы резко вырос и превысил средний многолетний показатель для этого времени почти в два раза, пишет «Интерфакс».

Регион начал тратить запасы интенсивнее обычного, это происходит на фоне первых холодов. Хотя средняя температура за месяц только на градус выше показателей ноября прошлого года (в октябре было теплее на три градуса). Уровень запасов ПХГ составляет 94,84 процента. Это на 9,4 процентного пункта больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

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Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (резервы начали сокращаться 4 ноября).

Ранее стало известно, что предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час вряд ли будет принят. Им недовольны даже в странах ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива.

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Платон Щукин
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