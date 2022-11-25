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04:42, 25 ноября 2022Экономика

Страны ЕС исключат российский газ из совместных закупок

Страны ЕС исключат российский газ из контрактов на совместные закупки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министры энергетики стран Европейского союза (ЕС) на внеочередном заседании 24 ноября договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить не менее 15 процентов от объема газохранилищ стран-членов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК) по итогам встречи в Брюсселе.

Из документа следует, что новые правила создадут возможности для государств-участников ЕС приобретать газ совместно на глобальных рынках. ЕК подчеркивает, что страны обязаны «приобретать через этот механизм 15 процентов всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году».

Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок

Еврокомиссия
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Новый механизм закупок

24 ноября на внеочередном заседании Министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа.

Этот механизм предполагает, что любое государство, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, сможет получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию.

Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение десяти торговых дней

Кадри СимсонЕврокомиссар по энергетике
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Потолок цен на газ

На заседании 24 ноября Министры энергетики Евросоюза не смогли договориться по поводу потолка цен на российский газ — планируется, что следующая встреча будет 13 декабря. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, министры не смогли принять решение, «которое отвечало бы общим целям Еврокомиссии».

Значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы неправомерно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка

Петер СийяртоГлава МИД Венгрии

Сийярто объяснил перенос обсуждений тем, что все высказанные на заседании предложения были неудачными, поскольку угрожали энергобезопасности Европы.

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Предельная цена

Европейская комиссия предложила установить потолок цен на российский газ на уровне 3000 долларов за тысячу кубических метров. Согласно предложениям участников Еврокомиссии, которые поступили 22 ноября, следует установить предельную верхнюю цену на энергоресурс на уровне 275 евро за мегаватт-час.

Отмечается, что указанная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Уровень цен на рынке предлагается корректировать автоматически, чтобы избежать дисбаланса.

Еврокомиссия расценивает допустимым вмешательство, если стоимость газа превышает установленную отметку на протяжении двух недель, или если спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа составляет 58 евро или более в течение 10 торговых дней. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года, указали в ЕК.

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Юлия Мискевич
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