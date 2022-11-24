Европа перенесла обсуждение потолка цен на российские газ и нефть

Евросоюз перенес обсуждение потолка цен на российские газ и нефть

Министры энергетики Евросоюза на заседании 24 ноября не смогли договориться по поводу потолка цен на российский газ — планируется, что следующая встреча будет 13 декабря. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет Reuters.

«Сегодня на заседании не было принято решение, которое отвечало бы общим целям Еврокомиссии. Значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы неправомерно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка», — сказал он. Сийярто объяснил перенос обсуждений тем, что все высказанные на заседании предложения были неудачными, поскольку угрожали энергобезопасности Европы.

Также Евросоюз отложил переговоры по потолку цен на нефть из-за разногласий. Переговоры могут возобновиться 25 ноября.

Ранее Politico сообщило, что большинство стран Евросоюза поддерживает предложение ввести потолок цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Однако Польша и страны Балтии предлагают установить ограничение в 30 долларов.