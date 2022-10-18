Страны Европы предложили обязать делиться газом друг с другом

Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться газом при чрезвычайной ситуации

Европейская комиссия придумала новые меры по борьбе с энергокризисом, которые должны помочь справиться с подорожанием энергоносителей и их нехваткой. В их числе — предложение обязать государства Евросоюза делиться друг с другом газом, следует из сообщения ЕК.

В настоящее время не у всех стран Европы есть двусторонние договоренности о солидарности, и потому ЕК предлагает установить общие правила, поясняется в публикации. «Это позволит любому государству, столкнувшемуся с чрезвычайной ситуацией, получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию», — пояснили в Еврокомиссии. Правила распространят, в том числе, на страны, где есть мощности для приема сжиженного природного газа (СПГ) и возможности транспортировать топливо туда, где оно необходимо.

Кроме того, предлагаются решения по ограничению цен на хабе TTF, которые сейчас служат ориентиром для рынка. «Трансакции по цене выше динамического потолка не будут разрешены на TTF», — уточняется в сообщении.

В мерах Еврокомиссии также фигурирует пункт про совместные закупки газа, речь идет об объемах по меньшей мере в 15 процентов от целей по заполнению хранилищ в каждой стране. «Совместные закупки помогут менее крупным странам и компаниям, которые находятся в менее выгодной ситуации при покупках, получить доступ к необходимым объемам газа на лучших условиях», — считают в ЕК.

Примерное содержание новой инициативы ранее раскрыло агентство Bloomberg. Уточнялось, что от планов по введению потолка цен Евросоюз пока отказался из-за разногласий и возможных проблем с поставками.