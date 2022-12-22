Цены на газ в Европе резко упали

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1000 за тысячу кубометров

В начале торгов в четверг, 22 декабря, стоимость январских фьючерсов на газ с нидерландского хаба TTF упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Биржевые цены на топливо резко снижаются на семь процентов на фоне установившейся в Европе теплой погоды. По состоянию на 11:20 по московскому времени газ торгуется на уровне 999,6 доллара.

Газовые фьючерсы на следующие месяцы также опустились. Контакты с поставками вплоть до следующей зимы заключаются на уровне не выше 1100 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе упала в три раза с начала сентября, когда из-за остановки, а позднее и взрыва газопровода «Северный поток» резко снизились поставки российского газа. Снижению паники способствовал рекордный за последние годы уровень заполненности подземных газовых хранилищ, а также стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа гарантированно обеспечила себя газом на эту зиму, и теперь рассматривает вопрос подготовки к следующему отопительному сезону.

Несмотря на рекордный отбор газа из хранилищ в дни похолоданий общий объем запасов остается на высоком уровне. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что проблемой для ЕС может стать только погода — в случае морозных и безветренных дней, когда сокращается выработка ветрогенерации, газ придется потреблять в большем объеме, чем в прошлые годы.