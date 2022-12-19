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13:20, 19 декабря 2022Экономика

Названы тревожные особенности отопительного сезона в Европе

Аналитик Юшков назвал февраль и март самыми сложными месяцами отопительного сезона в ЕС

Фото: unsplash

Традиционно во время отопительного сезона газ в Европе поступал из трех источников. Это собственная добыча, текущий импорт и подземные хранилища газа (ПХГ). Сейчас возможности импорта сведены к минимуму, что увеличивает нагрузку на ПХГ и осложняет прохождение отопительного сезона. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Европейцам удалось полностью заполнить ПХГ, так что к сезону они подготовились основательно. К тому же теплым был весь ноябрь и даже первые числа декабря, что позволило хорошо сэкономить. Все это позволяет держать заполненность ПХГ на приемлемом уровне, он по-прежнему выше, чем в среднем за последние пять лет, — отметил Юшков. — Но у этого сезона есть и свои особенности».

Раньше газ поступал из трех источников: ПХГ, своей добычи, текущего ежесуточного импорта. Это позволяло извлекать газ из ПХГ не очень большими темпами, но сейчас импорт находится на крайне низком уровне, что вынуждает извлекать большие объемы из запасов. И сделать с этим ничего нельзя

Игорь Юшкованалитик

Европа теперь, как объяснил аналитик, оказалась в крайне высокой зависимости от погодных явлений. Причем не только от холода, но и от ветра: как только ветер затихает, наступает дефицит электроэнергии, вынуждающий запускать топливные, а именно угольные и газовые станции.

«Появилась теперь такая неприятная закономерность. Что будет к концу отопительного сезона, сказать сложно, ведь предсказать погоду нельзя. Ясно только то, что самым сложным будет период с февраля по март», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что объемы заполненности ПХГ в Европе опустились ниже 85 процентов. Отмечалось также, что суточный отбор газа из хранилищ Европы стал максимальным за 12 лет наблюдений. Резкий рост наблюдается на фоне похолодания. С 6 декабря объемы отбора превышают средние значения за последние пять лет (без учета выходных, когда спрос и отбор падает). При этом в ближайшие дни в регионе ожидается сохранение морозов, что заставит страны более интенсивно сжигать газовые запасы.

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Наталия Белова
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