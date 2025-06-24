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17:10, 24 июня 2025Экономика

Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов

Путин подписал закон об ответственности с лишением свободы для дропперов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, подразумевающий уголовную ответственность для дропперов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Дропперы представляют собой пособников финансовых мошенников. Их услуги злоумышленники используют для вывода денежных средств своих жертв. Дропперы предоставляют им свои реквизиты или банковскую карту и получают за это вознаграждение. На этом фоне отследить всю цепочку мошеннической схемы становится крайне сложно.

Новый закон подразумевает наказание в виде штрафа или лишения свободы для подобных лиц. Так, за передачу банковской карты за вознаграждение теперь предусмотрен штраф в размере 100-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трех лет или ограничение свободы на тот же срок.

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Аналогичные меры будут применяться к клиентам банков, совершающих незаконные операции с предоставленными картами по указанию или в интересах третьих лиц. Введение жесткого наказания за подобные действия, как ожидается, должно помочь в борьбе с организаторами преступных схем. Последним будет грозить меры в виде лишения свободы до шести лет.

О проблемах в борьбе с нелегальными переводами ранее заявлял зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Транзакции с участием дропперов, отметил парламентарий, пользуются большим спросом со стороны организаторов мошеннических схем. Используя их услуги, последние заметают свои следы, что в конечном счете затрудняет поимку финансовых злоумышленников. На этом фоне депутат высказался за резкое ужесточение регулирования этого сегмента рынка.

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