Перепутавшие рак с камнями врачи выплатят россиянке штраф за неверный диагноз

Жительница Екатеринбурга отсудила 750 тысяч рублей за неверно поставленный врачами диагноз. У россиянки обнаружили рак и назначили курс химиотерапии, сообщается на сайте пресс-службы Свердловского областного суда.

Суд принял решение оштрафовать больницу на 300 тысяч рублей, онкодиспансер — на 450 тысяч. Так, россиянка получит компенсацию от поставивших неверный диагноз медучреждений в размере 750 тысяч рублей.

Женщина обратилась с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, когда диагностическая лапароскопия показала камни в брюшной полости. Она потребовала взыскать компенсацию морального вреда по 1,5 миллиона с больницы и онкодиспансера, из-за неверного диагноза которых не могла заниматься воспитанием своих четверых детей и испытала стресс.

По данным источника, в марте 2015 года екатеринбурженке удалили желчный пузырь, а в июле провели операцию в связи с онкологическим заболеванием. В 2016 году женщина пожаловалась в онкодиспансер на боли в животе. У пациентки обнаружили множественные прогрессирующие метастазы в брюшной полости и назначили ей шесть курсов химиотерапии.

В 2016 году екатеринбурженка прошла три курса и не почувствовала улучшений. Тогда ей назначили диагностическую лапароскопию, в ходе которой выяснилось, что у женщины не рак, а камни, выпавшие в брюшную полость после удаления желчного пузыря.

14 марта врач-онколог Андрей Костин заявил, что около 35 процентов онкозаболеваний, связанных со злокачественными образованиями, могли бы выявляться на более ранней стадии, если бы у российских врачей не было пробелов в образовании. Он также указал на отсутствие в стране системы реабилитации пациентов, преодолевающих болезнь.

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