Высадивший ребенка из скорой под Москвой медик отбыл срок за смерть пациентки

Shot: медик, высадивший ребенка из скорой в Подмосковье, отбыл срок за смерть пациентки

Фельдшер частной скорой помощи, который отказался везти в больницу и высадил из машины мальчика с пневмонией, ранее отбыл срок в колонии за смерть пациентки и ее плода, а после возвращения в профессию избил подчиненную. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, в 2005 году, когда мужчина работал акушером-гинекологом в Волгограде, из-за его ошибки погиб плод 23-летней беременной россиянки. Позже женщина также скончалась от осложнений. В результате суд признал медика виновным и приговорил к 2,5 года колонии-поселения с запретом заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

По информации канала, после истечения запрета мужчина переехал в Подмосковье и устроился заведующим подстанции скорой помощи в Истре. В 2022 году в ходе ссоры он прямо на работе избил подчиненную. В результате у женщины диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Кроме того, выяснилось, что, помимо работы фельдшером в частной скорой помощи, мужчина принимает пациентов в одной из столичных наркологических клиник в качестве реаниматолога, психиатра и нарколога.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Подмосковье из частной скорой помощи высадили женщину с ее задыхающимся 13-летним сыном за неуплату 100 тысяч рублей. Такую сумму фельдшер требовал с родителей за транспортировку из Видного в Москву. Отец мальчика рассказал, что у ребенка диагностировали двустороннюю пневмонию.

В Росздравнадзоре, комментируя инцидент «Ленте.ру», заявили, что по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко будет проведена проверка. В случае подтверждения всех фактов виновные ответят по всей строгости закона.

В свою очередь, представитель подмосковного Следственного комитета Ольга Врадий сообщила «Ленте.ру», что ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.