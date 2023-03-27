В Подмосковье возбудили дело из-за отказа скорой доставить ребенка в больницу

В Подмосковье СК возбудил дело из-за отказа частной скорой доставить ребенка в больницу

В Видном Московской области Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после того, как медик частной скорой помощи отказался везти ребенка с пневмонией. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По данным следствия, болеющего ребенка по желанию отца должны были перевести из одного медучреждения в другое. Сотрудник частной скорой потребовал за это оплату вперед, а когда не получил сумму в полном объеме, попросил семью выйти из автомобиля. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил дело из-за гибели подростка во время прогулки в детском доме Новосибирска.

