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11:45, 26 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за гибели 15-летнего подростка в детском доме

СКР возбудил дело из-за гибели подростка во время прогулки в детском доме Новосибирска

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Следователи возбудили дело из-за гибели 15-летнего подростка в детском доме Новосибирска. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Трагедия произошла во время вечерней прогулки. Другие подробности не разглашаются. По факту произошедшего проводится проверка.

Местные СМИ писали, что мальчик хотел сбежать из детского дома. Он выпрыгнул из окна и повредил ногу, но сотрудники детдома вызвали врачей только утром. Подростка спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в Новосибирске будут судить учителя физкультуры за смерть восьмилетней девочки в бассейне.

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Екатерина Власова
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