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14:00, 13 февраля 2023Силовые структуры

Российского учителя физкультуры осудят за смерть школьницы в бассейне

В Новосибирске будут судить учителя физкультуры за смерть восьмилетней девочки в бассейне

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Новосибирске суд рассмотрит дело учителя физкультуры одной из школ областного центра. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант не обеспечил безопасность занятия по плаванию в школе: не предоставил спасательный инвентарь, нарушил нормы единовременной загрузки в бассейн. Таким образом 15 ноября 2022 года восьмилетняя девочка захлебнулась водой и начала тонуть. Школьница не умела плавать. Ее госпитализировали, но потерпевшая скончалась.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Приморье пенсионера обвинили в случайном убийстве жены огнестрельной ловушкой.

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Екатерина Власова
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