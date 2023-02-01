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16:23, 1 февраля 2023Силовые структуры

Российский пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой на животных

В Приморье пенсионера обвинили в случайном убийстве жены огнестрельной ловушкой

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Приморском крае передано в суд уголовное дело 73-летнего местного жителя, обвиняемого в случайном убийстве жены огнестрельной ловушкой на животных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Теперь фигурирующего в деле пенсионера будут судить по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Дело будет рассматривать по существу Чугуевский районный суд.

По данным следствия, проживающий в селе Саратовка россиянин в сентябре 2022 года закрепил во дворе дома охотничье ружье для защиты от диких животных. Он привязал к курку металлическую проволоку, натянутую по периметру придомовой территории, при этом не обеспечил необходимых мер безопасности. Жена пенсионера задела проволоку, в результате чего ружье выстрелило в ее сторону. От полученного огнестрельного ранения она скончалась в больнице.

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Любовь Ширижик
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