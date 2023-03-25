Росздравнадзор проверит случай с высадкой матери с задыхающимся сыном из скорой

Росздравнадзор проведет проверку случая с высадкой матери с задыхающимся сыном из скорой

Росздравнадзор проведет проверку качества оказания медицинской помощи 13-летнему мальчику, которого, по сообщениям СМИ, частная скорая помощь высадила, не доставив до больницы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в федеральной службе.

Проверка случая неоказания медицинской помощи матери с задыхающимся сыном будет проведена по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«В случае подтверждения описанных фактов участники инцидента понесут наказание по всей строгости существующего законодательства», — подчеркнули в Росздравнадзоре.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мать с задыхающимся 13-летним сыном высадили из машины частной скорой помощи в Подмосковье за неуплату 100 тысяч рублей. По данным издания, такую сумму фельдшер требовал с родителей за транспортировку из Видного в Москву.

