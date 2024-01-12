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16:38, 12 января 2024Россия

Арестованный глава «Левого фронта» готов отправиться на СВО

Mash: арестованный Удальцов не признает вину и готов отправиться в зону СВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Арестованный глава «Левого фронта», активист Сергей Удальцов не признает вину и готов отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на его соратников.

Как утверждает издание, на фронте Удальцов намерен выполнять роль штурмовика.

12 января, по решению Басманного суда Москвы, активиста арестовали до 15 февраля по делу об оправдании терроризма.

Утром 11 января в квартире лидера «Левого фронта» прошел обыск, его задержали и доставили на допрос в Следственный комитет России.

Далее в отношении политика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Об оправдании терроризма в интернете»). Вероятная причина — пост в одной из его соцсетей.

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      Анна Щербакова
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