Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма

Суд Москвы продлил арест Удальцову по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Удальцов пробудет под стражей до 15 августа. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Лидеру «Левого фронта» вменяется часть 2 статьи 205.2 («Оправдание терроризма с использованием интернета») УК РФ. Причиной стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Удальцов не признает вину.

В 2014 году Удальцова осудили на 4,5 года колонии за организацию массовых беспорядков. А в декабре 2021 года его признали виновным в нарушении порядка проведения митинга и приговорили к 40 часам обязательных работ. Позже Удальцова внесли в список террористов и экстремистов.