Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 14 мая 2024Силовые структуры

Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма

Суд Москвы продлил арест Удальцову по делу об оправдании терроризма
Сергей Удальцов

Сергей Удальцов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Удальцов пробудет под стражей до 15 августа. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Лидеру «Левого фронта» вменяется часть 2 статьи 205.2 («Оправдание терроризма с использованием интернета») УК РФ. Причиной стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Удальцов не признает вину.

В 2014 году Удальцова осудили на 4,5 года колонии за организацию массовых беспорядков. А в декабре 2021 года его признали виновным в нарушении порядка проведения митинга и приговорили к 40 часам обязательных работ. Позже Удальцова внесли в список террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Ошибаться можно, врать нельзя». Белоусов высказался о мобилизации и своих задачах во главе Минобороны

      Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета

      Стало известно о дискуссиях НАТО по отправке войск на Украину

      Могилу Пригожина залили цементом

      Госдума утвердила Цивилева министром энергетики России

      Золотов назвал число переданных Росгвардии танков

      Гипермаркет «Лента» решил стать экологичнее

      Полиция Грузии разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

      Госдума утвердила назначение Решетникова главой Минэкономразвития

      Женщина отказалась от воды и еды на 16 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше