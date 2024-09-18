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13:52, 18 сентября 2024Силовые структуры

Суд оставил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО

В Москве суд продолжит рассмотрение дела Блиновской 26 сентября
Начало событий в новости Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО, отклонив жалобу ее защиты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья огласила решение о том, что постановление суда первой инстанции остается без изменения, а апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения. 26 сентября Савеловский суд Москвы продолжит рассмотрение дела блогерши.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По информации следствия, блогерша не заплатила налоги в размере 906 миллионов рублей. Вместе с супругом Алексеем Блиновским она легализовала часть из указанных денег — 716 миллионов рублей. Также «королева марафонов» совершила неправомерный оборот средств платежей через двух подконтрольных юридических лиц, осуществляя платежи по счетам этих компаний, чтобы легализовывать деньги. Уголовное дело в отношении мужа блогерши выделили в отдельное производство.

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      Анна Габай
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