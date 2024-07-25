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12:14, 25 июля 2024Силовые структуры

СК завершил расследование уголовного дела в отношении королевы марафонов Елены Блиновской

Материалы дела против Блиновской переданы в прокуратуру для передачи в суд
Начало событий в новости Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следствие завершило расследование уголовного дела в отношении королевы марафонов Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Блиновская обвиняется по части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), по части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и по двум эпизодам части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Все материалы переданы в прокуратуру для передачи в суд.

По информации следствия, Блиновская не заплатила налоги с физического лица в размере 906 миллионов рублей. Вместе с супругом Алексеем Блиновским они легализовали часть из указанных денег — в размере 716 миллионов рублей. Также королева марафонов совершила неправомерный оборот средств платежей через двух подконтрольных юридических лиц, осуществляя таким образом платежи по счетам этих компаний для того, чтобы легализовывать деньги. Уголовное дело в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея выделили в отдельное производство.

24 июля королеве марафонов продлили арест на срок до 19 августа.

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      Анна Габай
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