Всю недвижимость «королевы марафонов» Блиновской выставили на продажу для погашения долга

Shot: вся недвижимость Блиновской выставлена на продажу для погашения долга

Вся принадлежащая «королеве марафонов» Елене Блиновской недвижимость выставлена на продажу для погашения долга перед налоговой. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным издания, защита блогера принимает все возможные меры, чтобы ускорить процесс в суде и Блиновская смогла скорее погасить долг, сумма которого составляет 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей и 6 копеек. Отмечается, что в четверг, 24 октября, заседание по делу королевы марафонов было отложено, ее адвокаты в суд не приехали, однако сама Елена Блиновская в суде присутствовала. При ней была бутылка воды, ручка и пара тетрадей.

Ранее сообщалось, что суд разрешил российской блогерше Елене Блиновской продать роскошный автомобиль Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей.

Против королевы марафонов возбуждено дело по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

