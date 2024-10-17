Суд разрешил Блиновской продать Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей

Суд разрешил Блиновской продать Lamborghini Urus в счет налогового долга

Суд разрешил российской блогерше Елене Блиновской продать роскошный автомобиль Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Адвокаты добились снятия ареста с автопарка автора «Марафона желаний». С продажи машины Блиновская хочет выручить 38 миллионов рублей и отдать в счет налогового долга.

Отмечается, что к концу года блогерша планирует погасить как минимум 700 миллионов рублей долга. Для этого она продаст две квартиры в Москве, дом в коттеджном поселке «Миллениум парк» и часть автопарка.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. В настоящий момент блогерша находится в СИЗО.