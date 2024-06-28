Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

ТАСС: уголовное дело Алексея Блиновского выделили в отдельное производство

Уголовное дело в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея выделили в отдельное производство. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на его адвоката Наталию Сальникову.

«Уголовное дело в отношении Алексея выделено в отдельное производство, так как он сейчас находится в зоне СВО, где выполняет поставленные боевые задачи», — сказала Сальникова.

Ранее сообщалось, что мужа «королевы марафонов» объявили в розыск из-за неявки к следователю. В отношении Блиновского возбуждено новое уголовное дело по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере») УК РФ.

Между тем бывший адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Блиновский участвует в боях под Красногоровкой, его перевели в штурмовое подразделение.

