Мужа Блиновской перевели в штурмовое подразделение

Сослуживец Блиновского Пашаев: Алексей участвует в боях под Красногоровкой

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей, который находится в зоне СВО, перевели в штурмовое подразделение. Об этом РИА Новости сообщил его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев.

По данным Пашаева, Блиновский участвует в боях под Красногоровкой. Мужчина также опроверг информацию о том, что супруг блогерши уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть. «Это не соответствует действительности, в увольнение он пока не ходит», — сказал сослуживец Блиновского.

Ранее сослуживцы Блиновского сообщали, что он уехал из воинской части из-за вызова на следственные действия в Москву. Они были связаны с заседанием по рассмотрению жалобы Блиновской на арест. Но до места назначения он не доехал.

Также появилась информация о том, что Блиновский захотел перевестись в другое подразделение, но выяснил, что его — снабженца в области беспилотных летательных аппаратов — могут переквалифицировать в штурмовика и отправить на передовую. После этого он скрылся на территории своей части.

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, подала заявление о банкротстве 3 июня. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров допустил, что блогерша может стать банкротом ради списания задолженностей. Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. По данным Shot, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.