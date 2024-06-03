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10:45, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Блиновская подала заявление о банкротстве

Блогерша Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, подала заявление о банкротстве. Данные об этом появились в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Заявление о несостоятельности поступило в суд 31 мая. «Должники — Блиновская Елена Олеговна», — указано в картотеке. Дата рассмотрения пока не назначена.

О том, что Блиновская захотела, чтобы суд признал ее ИП банкротом, стало известно в начале мая. «Королева марафонов» уведомила о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров допустил, что блогерша может стать банкротом ради списания задолженностей.

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      Маргарита Щигарева
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