Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

Адвокат Новичкова: Блиновского объявили в розыск из-за неявки к следователю

Алексей Блиновский не явился к следователю для ознакомления со своим уголовным делом и поэтому его объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Блиновского Юлию Новичкову.

По словам Новичковой, следствие уведомляло защиту мужа «королевы марафонов» о том, что он в розыске. «Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет» — сказала адвокат Алексея Блиновского. От других комментариев Новичкова отказалась.

Ранее сообщалось, что в отношении Алексея Блиновского возбуждено новое уголовное дело. Расследование против него ведется по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Блиновскому грозит до пяти лет лишения свободы.

