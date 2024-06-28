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12:49, 28 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

Адвокат Новичкова: Блиновского объявили в розыск из-за неявки к следователю
Начало событий в новости Муж «королевы марафонов» Блиновской попал под новое дело

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Алексей Блиновский не явился к следователю для ознакомления со своим уголовным делом и поэтому его объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Блиновского Юлию Новичкову.

По словам Новичковой, следствие уведомляло защиту мужа «королевы марафонов» о том, что он в розыске. «Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет» — сказала адвокат Алексея Блиновского. От других комментариев Новичкова отказалась.

Ранее сообщалось, что в отношении Алексея Блиновского возбуждено новое уголовное дело. Расследование против него ведется по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Блиновскому грозит до пяти лет лишения свободы.

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      Анна Габай
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