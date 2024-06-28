Муж «королевы марафонов» Блиновской попал под новое дело

Муж Блиновской стал фигурантом дела об уклонении от налогов

Следователи возбудили новое уголовное дело против Алексея Блиновского — мужа блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Расследование против него ведется по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Блиновскому грозит до пяти лет лишения свободы. В рамках этого дела он был объявлен в розыск в начале июня. Мужчина появился в соответствующей базе МВД России.

Между тем бывший адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Блиновский участвует в боях под Красногоровкой, его перевели в штурмовое подразделение.

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, подала заявление о банкротстве 3 июня. Ее супругу ранее вменялось пособничество в уклонении от налогов.