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11:39, 28 июня 2024Силовые структуры

Муж Блиновской объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск мужа блогерши Блиновской
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.

По данным ведомства, мужчина разыскивается по статье УК РФ. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее стало известно, что Блиновского, который находится в зоне СВО, перевели в штурмовое подразделение. Он участвует в боях под Красногоровкой. Мужчина также опроверг информацию о том, что уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть.

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, подала заявление о банкротстве 3 июня. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров допустил, что блогерша может стать банкротом ради списания задолженностей. Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. По данным Shot, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.

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      Екатерина Кашурникова
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