Следователи заподозрили в преступлении военного судью по делу лидера «Левого фронта»

Бастрыкин попросил разрешения у ВККС на возбуждение дела против судьи Тришкина

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с представлением, в котором просит разрешения возбудить уголовное дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи подозревают военного судью в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия»). Фабула дела неизвестна.

Тришкин в настоящее время рассматривает уголовное дело лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма. ВККС назначил на 16 июля рассмотрение представления Бастрыкина относительно военного судьи.

Судьи обладают неприкосновенностью, поэтому по закону о статусе судей привлечь их к уголовной ответственности можно лишь с согласия ВККС.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила СК возбудить уголовное дело в отношении судьи Назрановского районного суда Ингушетии Алихана Ярыжева, который назначил минимальное наказание членам влиятельной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено судом.