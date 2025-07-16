Российский военный судья подал в отставку после стрельбы на дороге

ВККС удовлетворила прошение судьи Тришкина об отставке

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила прошение Тришкина об отставке.

16 июля состоялось заседание ВККС, на котором было разрешено возбудить уголовное дело в отношении Тришкина по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

В ходе конфликта, возникшего на дороге, он произвел выстрелы из травматического оружия в перегородившего ему дорогу водителя такси.

Ранее сообщалось, что против российского военного судьи могут возбудить дело из-за стрельбы на дороге.