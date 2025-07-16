Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 16 июля 2025Силовые структуры

Против российского военного судьи могут возбудить дело из-за стрельбы на дороге

РИА: Военный судья Тришкин стрелял из травматического оружия в водителя такси
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин пришел на заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где состоится рассмотрение вопроса о возбуждении в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, поводом для этого стал инцидент, где Тришкин стрелял из травматического оружия в перегородившего ему дорогу водителя такси. Отмечается, что согласно закону о статусе судей, который предусматривает их неприкосновенность, возбудить уголовное дело в отношении судьи возможно только с согласия ВККС.

Ранее сообщалось, что после произошедшего судья извинился перед пострадавшим и предложил компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Пострадавший сначала согласился, но затем нанял адвоката, который поднял сумму компенсации в десять раз. Как сообщил представитель суда, новая сумма оказалась для судьи неподъемной. «Вместе с тем судья Тришкин готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    Трамп потерял терпение

    На Западе раскрыли мотивы новых поставок Трампа Украине

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    В ультиматуме Трампа России усомнились

    Заглядывающего по ночам в окна квартир мужчину с фонариком заметили в российском регионе

    58-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

    На Западе раскрыли важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

    Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ

    Моргенштерн выступит на дне рождения собаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости