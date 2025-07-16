Против российского военного судьи могут возбудить дело из-за стрельбы на дороге

РИА: Военный судья Тришкин стрелял из травматического оружия в водителя такси

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин пришел на заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где состоится рассмотрение вопроса о возбуждении в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, поводом для этого стал инцидент, где Тришкин стрелял из травматического оружия в перегородившего ему дорогу водителя такси. Отмечается, что согласно закону о статусе судей, который предусматривает их неприкосновенность, возбудить уголовное дело в отношении судьи возможно только с согласия ВККС.

Ранее сообщалось, что после произошедшего судья извинился перед пострадавшим и предложил компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Пострадавший сначала согласился, но затем нанял адвоката, который поднял сумму компенсации в десять раз. Как сообщил представитель суда, новая сумма оказалась для судьи неподъемной. «Вместе с тем судья Тришкин готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему».

