Киргизы-инопланетяне поработили человечество в японском фильме

Интернет-пользователи обратили внимание на японский фантастический боевик «Буря отважных» (BraveStorm), в котором главным антагонистом выступила раса инопланетян под названием киргизы. Об этом сообщается в Telegram-канале MDK в четверг, 26 октября.

Мировая премьера картины запланирована на 10 ноября. Трейлер «Бури отважных» появился на видеохостинге YouTube в конце сентября.

По сюжету, в 2050 году киргизы захватывают Землю и практически полностью истребляют человечество. Последние выжившие отправляются в прошлое на боевых роботах, чтобы дать отпор нашествию киргизов.