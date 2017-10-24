Зеленые коды из «Матрицы» оказались рецептами суши

Дизайнер Саймон Уайтли, принимавший участие в создание фильмов франшизы «Матрица», рассказал о происхождении зеленых кодов из заставки. Об этом пишет CNET.

«Мне нравится рассказывать всем, что код "Матрицы" сделан из японских рецептов суши», — заявил он. По его словам, он взял их из кулинарных книг своей жены.

Заставка «Матрицы» представляет собой ниспадающие строки из символов японских азбук, катаканы и хираганы, а также иероглифов кандзи и цифр.

Первый фильм серии вышел в 1999 году. Режиссерами выступили братья Вачовски (на данный момент сменили пол и известны как сестры Вачовски).