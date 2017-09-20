Испанский судья уклонился от футбольного мяча в стиле «Матрицы»

Видео: @dotrustaff / Twitter

Испанский арбитр Рикардо Бенгоэчеа эффектно уклонился от летящего в него мяча в ходе матча национального чемпионата между «Жироной» и «Севильей». Видео появилось в Twitter-аккаунте Drafts.

В начале встречи игрок «Севильи» поскользнулся во время исполнения передачи, мяч полетел в сторону Бенгоэчеа. Рефери отклонился назад (таким же образом главные герои фильма «Матрица» уклонялись от пуль — прим. «Ленты.ру»), избежав удара в голову.

Матч, состоявшийся 17 сентября, завершился победой «Севильи» с минимальным счетом 1:0.