Повзрослевшая Даша-путешественница переедет к кузену в полнометражном фильме

Кинокомпания Paramount анонсировала полнометражную игровую ленту по мотивам детского мультсериала «Даша-путешественница» (Dora the Explorer). Продюсером ленты выступит режиссер Майкл Бэй, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм расскажет о жизни повзрослевшей Даши — в экранизации героиня предстанет не семилетней девочкой, а подростком. По сюжету она переезжает в город к своему кузену Диего.

Написанием сценария займется Николас Столлер («Всегда говори "Да"» и «Побег из Вегаса»). Премьера ленты запланирована на 2019 год.

Даша-путешественница (в англоязычной версии — Дора-исследовательница ) — героиня популярного американского мультипликационного сериала для детей.

Майкл Бэй снял такие картины, как «Перл-Харбор», «Армагеддон», «Скала», «Остров», а также дилогию «Плохие парни» и серию фильмов франшизы «Трансформеры».