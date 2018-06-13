Волосатая грудь звезды сериала «Полдарк» вызвала национальный спор

Бурная реакция журналисток и зрительниц сериала «Полдарк» на волосатую грудь актера Эйдана Тернера спровоцировала в Великобритании спор о сексуальной объективизации мужчин. Об этом в среду, 13 июня, пишет BBC News.

Журналистка Radio Times Мариелла Фрострап окрестила явление «двойными стандартами». По ее словам, если бы кинокритики-мужчины так же обсуждали актрису, то они столкнулись бы с яростной критикой. Фрострап подчеркнула, что считает нормальным выражать сексуальное желание по отношению к другим людям и что не стоит навешивать на любое предполагаемое проявление сексизма ярлык движения против домогательств #MeToo.

34-летний Тернер отметил, что у него вызвало недоумение, почему все стали обсуждать его грудь: «Я до конца так и не понял, почему предметом дискуссии стал именно наш сериал и почему всех так заинтересовали именно те кадры, когда есть много других сериалов и кадров актеров с полуголым торсом». Артист добавил, что никогда не считал себя жертвой сексуальной объективизации.

«Полдарк» — британский исторический сериал по мотивам одноименной серии книг писателя Уинстона Грэма. Шоу рассказывает о Россе Полдарке (Тернер), бывшем военном, вернувшемся в Англию из Америки после проигранной войны за колонии.

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