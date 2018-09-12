Участник X Factor вышел на сцену и признался в «женском» прошлом

Участник британской версии музыкального шоу талантов X Factor Феликс Шеперд, отвечая на вопросы жюри, признался, что он трансгендер. Видео с речью и выступлением Шеперда появилось на YouTube.

20-летний Шеперд признался, что в подростковом возрасте едва не умер от анорексии, поскольку изо всех сил пытался скрыть женскую фигуру.

«Я не могу вспомнить, сколько веса потерял, но я не мог держаться на ногах. Я был слишком слаб, чтобы ходить самостоятельно», — вспоминал он в интервью изданию Metro.

Феликс пошел на поправку после того, как сознался в своих проблемах матери. По его словам, признание далось ему тяжело, однако затем он нашел силы рассказать всем остальным в своей семье и не пожалел. «Они были так прелестны», — вспоминает Феликс реакцию родных.

Выпуск с Шепердом вышел на экраны в субботу, 8 сентября. Стоя на сцене, он заявил, что пришел доказать, что он больше, чем просто транссексуал, и что таких людей нельзя игнорировать. Робби Уильямс, находившийся в жюри, спросил, как Феликса звали до того, как он взял себе псевдоним. Он ответил, что носил имя Эмили. После этого вопроса зрители шоу подвергли Уильямса критике. Однако участник X Factor заявил, что вопрос его совсем не обидел, поскольку поп-звезда заранее уточнил у Шеперда, готов ли тот обсуждать свою прежнюю личность, и он ответил положительно. Трансгендер был тепло встречен публикой и прошел в следующий тур телешоу.

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