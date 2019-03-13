Актриса из «Игры престолов» порассуждала о «метафорическом расстегивании лифчика»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», поделилась своими впечатлениями от окончания съемок в сериале, пишет Harper’s Bazaar.

Она отметила, что закончить проект — это как прийти домой и снять бюстгальтер после тяжелого рабочего дня. «Я думаю, это некое метафорическое расстегивание лифчика. Правда, это длилось десять лет», — сказала артистка.

После завершения работы над финальным эпизодом Кларк расплакалась. «Потом мы открыли шампанское, и я вспомнила, что алкоголь является депрессантом. Поэтому вышло не праздничное шампанское, а крики "Мы сделали это!" сквозь слезы», — добавила звезда сериала.

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Ранее в марте актриса высказалась по поводу обилия откровенных сцен в «Игре престолов». Она выразила мнение, что нагота не является первостепенным элементом шоу. «Задница Кита, еще чья-то задница, моя задница — это не имеет значения! Это не то, о чем шоу», — заявила Кларк. Она добавила, что может пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз ее героиню показывали обнаженной.

5 марта в сети появился трейлер финального сезона «Игры престолов». Он выйдет 14 апреля.

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