Звезды «Игры престолов» ответили на глупые вопросы фанатов

Jimmy Kimmel Live / YouTube

Актеры фэнтезийного сериала «Игра престолов» выступили на шоу Джимми Киммела, представ в роли работников телефонной службы, отвечающих на нелепые вопросы запутавшихся в сюжетных поворотах поклонников. Ролик опубликован на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

«Если вы запутались в этих сумасшедших и странных сюжетных поворотах финального сезона "Игры престолов", не сидите просто так — звоните на прямую линию "Игра звонков"», — сообщается в клипе.

В ролике снялись Мэйси Уильямс, Софи Тернер, Лина Хиди, Айзек Хемпстед-Райт, Джон Брэдли и Иван Реон. Лиам Каннингэм, исполняющий в сериале роль сира Давоса, ответил на вопрос «Чем пахнет Кит Харингтон». «Он пахнет смесью старого йогурта и дезодоранта Axe», — заявил артист.

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