Торговая война Китая и США «уронила» биржи Европы

Обострение торговых отношений США и Китая продолжает негативно влиять на фондовые индексы Западной Европы и фьючерсы на американские фондовые индикаторы, которые в понедельник, 20 мая, показали снижение. Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по состоянию на 14:07 по московскому времени упал на 0,95 процента и составил 377,88 пункта.

Материалы по теме Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией

Британский индекс FTSE 100 упал на 1,04 процента, германский DAX опустился на 1,49 процента, французский CAC — на 1,56 процента, испанский IBEX 35 — на 0,93 процента, итальянский FTSE MIB — на 2,56 процента.

«Рынок был слишком оптимистичен в ожидании быстрой и легкой торговой сделки (между США и Китаем — прим. «Ленты.ру»)», — сказал портфельный управляющий American Century Investments Тревор Гурвич, пишет «Интерфакс».

Ранее, 17 мая, бывший главный экономист американского инвестбанка Goldman Sachs Джим О'Нил заявил, что от торгового противостояния США и Китая пострадает весь мир. При этом новый виток противостояния Вашингтона и Пекина ранее уже негативно отразился на международных рынках капитала. Американский фондовый рынок фактически за сутки потерял около триллиона долларов. Правда, затем в течение нескольких дней начал восстанавливаться.

США и Китай в мае взаимно ужесточили торговые ограничения. США увеличили пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, Китай ввел тарифы на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов. Кроме того, американская компания Google объявила о прекращении сотрудничества с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете использования оборудования этой компании. В результате смартфоны Huawei не будут получать обновления Android. Следующие поколения телефонов останутся без доступа к сервисам Google, в том числе магазину приложений Google Play, браузеру Chrome, почтовому клиенту Gmail, YouTube и картам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



