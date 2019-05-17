Миру предрекли страдания из-за конфликта США и Китая

От торгового противостояния между США и Китаем пострадает весь мир. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg высказал бывший главный экономист американского инвестбанка Goldman Sachs и создатель термина БРИКС Джим О'Нил.

«Я в принципе не понимаю, как кто-то сможет выйти из этой ситуации победителем. Экономику можно критиковать за многие вещи, но ее суть в международном смысле сводится к ситуациям win-win (когда большинство сторон остаются в выигрыше — прим. «Ленты.ру»), а чем меньше торговли, тем больше общих проигрышей», — сказал он агентству.

По словам О'Нила, на США и Китай приходится около 85 процентов всего номинального в мире ВВП за последние 10 лет, поэтому торговая война между ними приведет к негативным последствиям для всех в мире. Тем не менее он признает, что некоторые страны, например, Индия, могут пострадать меньше.

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Вместе с тем экономист убежден, что даже сиюминутное разрешение всех торговых проблем не избавит страны от взаимных претензий в будущем. «Я думаю в будущем будет новая эскалация», — подытожил О'Нил.

Новый виток торгового противостояния между США и Китаем крайне негативно отразился на международных ранках капитала, буквально за сутки только американский фондовый рынок потерял около одного триллиона долларов. Правда, в следующие дни торгов рынок начал восстанавливаться.

Американская администрация продолжает настаивать, что Китай ведет нечестную торговую игру, в частности, воруя современные разработки у американских компаний, незаконно используя их для развития собственных, более того, США настаивают, что Китай манипулирует собственной валютой для того, чтобы делать товары конкурентоспособней. Китайская сторона уже была готова пойти на уступки и отказаться от противостояния, однако позиция Пекина не устроила Вашингтон, который недавно ввел новый виток заградительных пошлин на товары общей стоимостью в 200 миллиардов долларов.

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