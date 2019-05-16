Китайцы решили поучаствовать в торговой войне с США туалетными ершиками

Жители Китая решили поддержать свою страну в торговой войне с США, ради чего скупают туалетные ершики с изображением американского лидера Дональда Трампа. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Как отмечается, китайцы стали очень активно покупать изделия стоимостью около 20 юаней (менее 200 рублей). Ершики бывают разных форм. В одном из вариантов ручка сделана в виде человека в пиджаке с красным галстуком, при этом щетка на конце изображает волосы рыжего цвета. Все это сильно напоминает Трампа.

Продавцы указывают, что ершик обладает «мощным 360-градусным эффектом очистки» и может достать грязь из каждого угла или трещинки. Некоторые при этом в подарок предлагают туалетную бумагу с изображением Трампа. Издание отмечает, что ершики стали одним из самых популярных запросов на интернет-площадке Taobao. «Трамп может быть очень полезным», — пошутил один из пользователей, отметив также достоинства открывалок для бутылок и трусов с изображением президента США.

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Daily Mail отмечает, что тренд появился на волне торговой войны Пекина и Вашингтона. В то же время Китай не первая страна, которая продает ершики в виде американского лидера. В ноябре 2018-го аналогичные товары появились в магазинах Новой Зеландии.

Эскалация торгового противостояния Вашингтона и Пекина произошла в мае после того, как стороны решили взаимно повысить ввозные пошлины на ряд товаров. Так, с 10 мая США ввели повышенные тарифы на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Кроме того, американский президент распорядился запустить процесс повышения пошлин на весь оставшийся китайский импорт. В Пекине на такой шаг Вашингтона ответили повышением пошлин на американские товары на 60 миллиардов долларов.

В конце июня в рамках G20 в Японии, как ожидается, состоится встреча американского и китайского лидеров — Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Этой встрече предрекают решающее значение в определении будущей торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

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